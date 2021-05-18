Совфед отложил обсуждение денонсации Договора по открытом небу

Вместе с тем в МИД РФ заявили, что у США и их союзников остается минимальный шанс на пересмотр своих позиций для сохранения ДОН. Об этом рассказал ТАСС замглавы ведомства Сергей Рябков.

Он пояснил, что шансы на сохранение договора остаются до тех пор, пока Россия не вышла из него. Вместе с тем в МИД считают, что надежды на это мало.

Президент РФ Владимир 11 мая Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу, передает RT.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН ранее пояснил, чем обусловлена позиция России в вопросе выхода Договора.

