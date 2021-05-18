Совфед отложил обсуждение денонсации Договора по открытом небу

Член Совета Федерации Леонид Слуцкий заявил, что Совет Федерации отложит рассмотрение вопроса о денонсацмм Договора по открытому небу (ДОН).

Ранее планировалось, что сенаторы обратятся к этому вопросу в среду, 19 мая. Однако, по словам Слуцкого, его рассмотрение будет не завтра, а «чуть позже».

«Единственно возможный шаг». Россия выходит из Договора по открытому небу

Вместе с тем в МИД РФ заявили, что у США и их союзников остается минимальный шанс на пересмотр своих позиций для сохранения ДОН. Об этом рассказал ТАСС замглавы ведомства Сергей Рябков.

Он пояснил, что шансы на сохранение договора остаются до тех пор, пока Россия не вышла из него. Вместе с тем в МИД считают, что надежды на это мало.

Президент РФ Владимир 11 мая Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу, передает RT.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН ранее пояснил, чем обусловлена позиция России в вопросе выхода Договора.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Договор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры