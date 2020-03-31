Совфед одобрил законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил законопроект, который расширяет полномочия кабмина в связи с распространением коронавирусной инфекции, и дает правительству право вводить на территори и РФ режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, что кабинет министров также сможет устанавливать обязательные правила поведения при введении таких режимов.

Ранее НСН писала, что этот документ в третьем чтении приняла Государственная дума.