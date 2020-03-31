Совфед одобрил законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил законопроект, который расширяет полномочия кабмина в связи с распространением коронавирусной инфекции, и дает правительству право вводить на территори и РФ режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, что кабинет министров также сможет устанавливать обязательные правила поведения при введении таких режимов.

Ранее НСН писала, что этот документ в третьем чтении приняла Государственная дума.

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что кабмину эти полномочия, которыми уже обладает глава государства, нужны, поскольку именно правительство осуществляет «непосредственный менеджмент» ситуации с коронавирусом, подчёркивает Ura.ru.

Напомним, по последним данным в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусной инфекцией. Для предотвращения распространения COVID-19 многие регионы РФ перешли на режим самоизоляции.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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