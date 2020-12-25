Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ. Согласно новой поправке, теперь иноагентом может быть признано физическое лицо, которое занимается политической деятельностью, финансируемой из-за рубежа, передает РИА ФАН.

Госдума приняла закон о признании физлиц иноагентами

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в беседе с НСН отметил, что главной целью законопроекта является не запрет на финансирование, а раскрытие его каналов.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ЗаконИноагентыСовет Федерации РФ
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