Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
25 декабря 202011:11
Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ. Согласно новой поправке, теперь иноагентом может быть признано физическое лицо, которое занимается политической деятельностью, финансируемой из-за рубежа, передает РИА ФАН.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в беседе с НСН отметил, что главной целью законопроекта является не запрет на финансирование, а раскрытие его каналов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru