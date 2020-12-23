Госдума приняла закон о признании физлиц иноагентами
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возможном признании иноагентами незарегестрирвоанных политобъединений и физлиц, пишет ТАСС. Разработкой документа занималась комиссия Совета федерации по недопущению иностранного вмешательства в РФ.
Согласно документу, физическое лицо может быть признано иностранным агентом, если осуществляет «в интересах иностранного государства его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства политическую деятельность».
Физические лица обязаны самостоятельно сообщать заявление о включении в список иноагентов и не реже одного раза в полгода предоставлять отчет о своей деятельности, включая данные об использовании денежных средств. Объем финансирования из иностранных государств для признания иностранным агентом в законе не прописан.
Также иностранные агенты будут обязаны ставить на своих материалах соответствующую группировку об их связи с иностранными государствами. Кроме того, некоммерческие организации, политические и общественные объединения теперь тоже могут быть признаны иноагентами.
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