Совфед одобрил закон о праве судебных приставов применять силу и оружие
Сенаторы одобрили поправки, регламентирующие использование оружия и спецсредств сотрудниками органов принудительного исполнения.
Теперь судебные приставы смогут применять оружие для защиты судей и участников судебного процесса от посягательств, представляющих опасность для жизни или здоровья.
Также оно может быть применено для пресечения побега из‑под стражи, отражения нападения на суд и задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться.
До стрельбы на поражение оружие должно быть использовано для предупредительного выстрела.
Авторы документа подчеркивают, что изменения не приведут к нарушению прав человека, так как возможность применения огнестрельного оружия строго регламентирована.
Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что предельный возраст нотариусов в России может увеличиться до 80 лет, напоминает «Свободная пресса».
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