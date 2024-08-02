Совфед одобрил закон о праве судебных приставов применять силу и оружие

Теперь судебные приставы смогут применять оружие для защиты судей и участников судебного процесса от посягательств, представляющих опасность для жизни или здоровья.



Также оно может быть применено для пресечения побега из‑под стражи, отражения нападения на суд и задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться.



До стрельбы на поражение оружие должно быть использовано для предупредительного выстрела.



Авторы документа подчеркивают, что изменения не приведут к нарушению прав человека, так как возможность применения огнестрельного оружия строго регламентирована.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что предельный возраст нотариусов в России может увеличиться до 80 лет, напоминает «Свободная пресса».

