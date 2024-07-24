Госдума разрешила всем приставам применять силу, спецсредства и оружие

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, спецсредства (дубинки, газовые баллончики или электрошокеры) разрешено применять для отражении нападения на судей, участников судебного процесса, свидетелей и граждан, на должностных лиц органов принудительного исполнения, для пресечения сопротивления или нападения на пристава, для задержания совершающих преступление против жизни, здоровья или собственности, доставки задержанных в ОВД.

Применение огнестрельного оружия разрешено также для пресечения побега из-под стражи, отражения группового или вооруженного нападения на суд, задержания лица, совершающего тяжкое или особо тяжкие преступления против жизни, здоровья или собственности, если иначе его задержать невозможно.

Отмечается, что сначала приставы должны будут предупредить граждан, предоставив им достаточно времени для выполнения требований. Если в следствие применения силы, спецсредств и оружия лицо получит телесные повреждения, то приставы должны буду обеспечить оказание им первой помощи.

Также закон вводит обязанность немедленно сообщать обо всех случаях применения силы, спецсредств и оружия непосредственному начальству и в течение суток представить соответствующий рапорт. В случае ранения или смерти гражданина пристав должен в течение 24 часов уведомить об этом прокуратуру.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности Султан Хамзаев предложил дать парламентариям право на ношение боевого огнестрельного оружия, сообщает RT.