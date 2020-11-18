Совфед одобрил пребывание российских военных в Карабахе

Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил России для проведения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Ранее такое обращение в Совфед направил президент Владимир Путин, передает RT.

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что именно долгосрочная миротворческая миссия ВС РФ в Карабахе должна получить одобрение верхней палаты.

По его словам, переброска войск не требует согласия сенаторов, передает РИА ФАН.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян представил план для дальнейшей работы правительства республики.


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