«Невозможно». Песков оценил шансы на воссоздание СССР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни одно из объединений на постсоветском пространстве не является попыткой реинкарнации СССР, сообщает ТАСС.
По его словам, в современных условиях воссоздание Советского Союза невозможно.
Комментируя заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о якобы попытках Владимира Путина воссоздать СССР представитель Кремля отметил, что она прекрасно разбирается «во всех нюансах постсоветского пространства».
«Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства... я убеждён, что она... прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», - резюмировал Песков.
Ранее Нуланд заявила, что в Вашингтоне опасаются, что Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР, сообщает Ura.ru.
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