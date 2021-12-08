«Невозможно». Песков оценил шансы на воссоздание СССР

По его словам, в современных условиях воссоздание Советского Союза невозможно.

Комментируя заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о якобы попытках Владимира Путина воссоздать СССР представитель Кремля отметил, что она прекрасно разбирается «во всех нюансах постсоветского пространства».

«Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства... я убеждён, что она... прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», - резюмировал Песков.

Ранее Нуланд заявила, что в Вашингтоне опасаются, что Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР, сообщает Ura.ru.

