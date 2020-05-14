Варшавский договор как инструмент СССР, чтобы «подмять полмира»
Николай Сванидзе в эфире НСН напомнил, для чего 65 лет назад подписывали Варшавский договор.
14 мая исполняется 65 лет подписанию в Варшаве в 1955 году Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и его сателлитами, который оформил создание социалистического военно-политического блока – Организации Варшавского договора (ОВД). В ОВД помимо СССР вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия.
Телеведущий и историк Николай Сванидзе в эфире НСН напомнил, для чего создавалась ОВД.
«Это ответ НАТО - несомненно. Это попытка навязать социализм – да, конечно. Это дань своему времени, возросшей во много раз военной мощи Советского Союза после войны. Который после Победы, по решениям Ялтинской и Потсдамской конференций подмял под себя полмира. Для этого нужна была какая-то организация, какой и стал Варшавский договор», - сказал он.
По мнению собеседника НСН сохранить ОВД посла краха СССР было невозможно.
«Когда рухнул Советский Союз, рухнула и вся эта система. Сохранить ее было никак невозможно, потому что СССР рухнул не просто так, он рухнул экономически, он не мог дальше существовать. Все побежали, все республики СССР, какой уж Варшавский договор!» - заключил Сванидзе.
Напомним, Организация Североатлантического договора (НАТО) – военно-политический блок стран Западной Европы и США – была создана в 1949 году.
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