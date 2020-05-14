Варшавский договор как инструмент СССР, чтобы «подмять полмира»

14 мая исполняется 65 лет подписанию в Варшаве в 1955 году Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и его сателлитами, который оформил создание социалистического военно-политического блока – Организации Варшавского договора (ОВД). В ОВД помимо СССР вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия.

Телеведущий и историк Николай Сванидзе в эфире НСН напомнил, для чего создавалась ОВД.

«Это ответ НАТО - несомненно. Это попытка навязать социализм – да, конечно. Это дань своему времени, возросшей во много раз военной мощи Советского Союза после войны. Который после Победы, по решениям Ялтинской и Потсдамской конференций подмял под себя полмира. Для этого нужна была какая-то организация, какой и стал Варшавский договор», - сказал он.