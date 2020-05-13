Кричевский о хайпе ТПП, троллинге США и позоре МИД России

Никита Кричевский: «Торгово-промышленная палата в последнее время отличается весьма и весьма странными заявлениями. Хорошо, снизим мы НДФЛ, но возникает следующий и логичный вопрос – подоходный налог поступает в бюджеты регионов, которые сегодня и так испытывают разрастающийся дефицит. Из каких средств, дорогая Торгово-промышленная палата, вы предлагаете покрывать дополнительный дефицит, который будет увеличиваться после реализации вашего предложения. По большому счету, это еще один хайп со стороны ТПП. В то время, как ТПП – это организация, которая могла бы выдавать серьезные исследования, обоснованные предложения, аргументированные рекомендации для правительства, как лучше противостоять экономическим последствиям коронавируса, а не зажигать подобными предложениями. Кстати говоря, почему снизить НДФЛ всего лишь в два раза? Давайте вообще его отменим, и не до конца этого года, а лет на пять», – комментирует в беседе с НСН Никита Кричевский.

