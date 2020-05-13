Кричевский о хайпе ТПП, троллинге США и позоре МИД России
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ТПП предложила вдвое снизить НДФЛ
В Торгово-промышленной палате предложили временно снизить НДФЛ с 13 до 6,5 процентов на период до 31 декабря 2020 года.
Никита Кричевский: «Торгово-промышленная палата в последнее время отличается весьма и весьма странными заявлениями. Хорошо, снизим мы НДФЛ, но возникает следующий и логичный вопрос – подоходный налог поступает в бюджеты регионов, которые сегодня и так испытывают разрастающийся дефицит. Из каких средств, дорогая Торгово-промышленная палата, вы предлагаете покрывать дополнительный дефицит, который будет увеличиваться после реализации вашего предложения. По большому счету, это еще один хайп со стороны ТПП. В то время, как ТПП – это организация, которая могла бы выдавать серьезные исследования, обоснованные предложения, аргументированные рекомендации для правительства, как лучше противостоять экономическим последствиям коронавируса, а не зажигать подобными предложениями. Кстати говоря, почему снизить НДФЛ всего лишь в два раза? Давайте вообще его отменим, и не до конца этого года, а лет на пять», – комментирует в беседе с НСН Никита Кричевский.
США предрекли России рекорд по сбору пшеницы
Министерство сельского хозяйства США предполагает, что в ближайшем будущем Россия сможет собрать крупнейший урожай пшеницы, тем самым стать одним из лидеров по экспорту данного товара. Но на первом месте, по мнению США, все же будут Китай и Индия.
Никита Кричевский: «Странный прогноз Минсельхоза США. Особенно, если учесть, что практически все метеорологи, синоптики в этом году предвидят серьезную засуху и чрезвычайно жаркое лето в нашей средней полосе. Тем не менее, будем считать, что это некий тонкий троллинг, американцы хотят нас тем самым что ли приободрить. Не все так плохо, господа, держитесь, хоть денег становится все меньше», – говорит он слушателям НСН.
Лавров спрогнозировал уменьшение объема мировой торговли на треть
Объем мировой торговли в результате пандемии может уменьшиться почти на треть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Никита Кричевский: «При всем уважении, а вдруг не совпадет? Ведь это же будет позор, позор МИД России», – отмечает в эфире НСН Никита Кричевский.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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