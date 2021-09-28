Захарова заявила об «ответе» на удаление немецкоязычного канала RT

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в министерстве намерены «ответить» на закрытие немецкоязычного YouTube-канала, принадлежащего российскому телеканалу RT. Об этом Захарова заявила в своем канале в Telegram.

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По словам дипломата, готовящийся комментарий по поводу закрытия немецкого канала RT на видеохостинге YouTube «особенно понравится немецким журналистам».

По мнению Захаровой, для закрытия неугодных источников информации YouTube и другим интернет-платформам не требуется формальный повод.

Видеохостинг ранее во вторник удалил два канала RT без возможности их восстановления. Причиной для этого стало распространение дезинформации о коронавирусе.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Мария ЗахароваБлокировкаYoutubeГермания
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