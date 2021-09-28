Захарова заявила об «ответе» на удаление немецкоязычного канала RT

По словам дипломата, готовящийся комментарий по поводу закрытия немецкого канала RT на видеохостинге YouTube «особенно понравится немецким журналистам».

По мнению Захаровой, для закрытия неугодных источников информации YouTube и другим интернет-платформам не требуется формальный повод.

Видеохостинг ранее во вторник удалил два канала RT без возможности их восстановления. Причиной для этого стало распространение дезинформации о коронавирусе.

