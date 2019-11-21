Захарова пообещала следить за действиями НАТО в космосе

Как напоминает НСН, накануне ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, признав космос новой оперативной сферой НАТО.

Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с НСН заявил, что эта инициатива имеет политический характер и направлена на обострение взаимоотношений с Россией.

«Космос это сейчас международная среда всего человечества. И говорить о каких-то таких вещах, это то же самое, что пытаться разделить Луну или Марс. Хотя лет 15-20 назад продавали участки на Марсе, но все юридически это неправомерно. А такие заявления [как у Столтенберга] делаются для того, чтобы обострить ситуацию с Россией. Вслед за нами, американцами, европейцами, Китай и Индия, и другие страны сами запускают свои ракеты, спутники, на Луну летают. Поэтому, конечно, среда международная, но хочется внести какой-то такой элемент, попугать немного», - пояснил свою позицию Мухин.

