Захарова пообещала следить за действиями НАТО в космосе
Заявления Североатлантического альянса о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом он отметила, что РФ будет следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе, подчеркивает RT.
При этом Мария Захарова призвала государства-членов НАТО поддержать усилия России по недопущению гонки вооружений в космическом пространстве.
Как напоминает НСН, накануне ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, признав космос новой оперативной сферой НАТО.
Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с НСН заявил, что эта инициатива имеет политический характер и направлена на обострение взаимоотношений с Россией.
«Космос это сейчас международная среда всего человечества. И говорить о каких-то таких вещах, это то же самое, что пытаться разделить Луну или Марс. Хотя лет 15-20 назад продавали участки на Марсе, но все юридически это неправомерно. А такие заявления [как у Столтенберга] делаются для того, чтобы обострить ситуацию с Россией. Вслед за нами, американцами, европейцами, Китай и Индия, и другие страны сами запускают свои ракеты, спутники, на Луну летают. Поэтому, конечно, среда международная, но хочется внести какой-то такой элемент, попугать немного», - пояснил свою позицию Мухин.
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