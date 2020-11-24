Вакцина – не скафандр. Но источник прибыли

Ни одна вакцина не изолирует человека от вируса, в том числе от COVID-19, но предотвращает тяжелую форму заболевания и летальный исход, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, вакцинация не защищает человека от встречи с возбудителем, против которого она работает, но защищает от тяжелого течения и защищает от смерти:

«Вакцина - это не скафандр, это не изоляция от внешнего мира», - сказала Попова.

Впрочем, констатация этого простого факта никак не способна повлиять на ожесточенную гонку, в которую включились все сколько-нибудь значимые игроки мирового фармацевтического рынка под увещевания о том, что только массовая вакцинация способна остановить пандемию коронавируса. Гонка по созданию вакцины от COVID-19 началась сразу же, как стал очевиден глобальный характер распространения новой инфекции. И, как следствие, масштаб рынка для сбыта препарата – весь мир.

В лидерах гонки оказались фармацевтические гиганты из США и Европы и российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, чей препарат «Спутник V» зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения как первая в мире вакцина от COVID-19. В конкурентной борьбе производители оперируют такими показателями, как эффективность вакцины, стоимость одной дозы и условия хранения.

Эффективность вакцины известна со слов ее разработчиков. Американские Pfizer, Moderna, российский Центр имени Гамалеи оценивают ее более чем в 90%. Исключение - препарат, разработанный Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, эффективность которого, как следует из заявлений разработчиков, составила 70%. Но и это значительно больше 50-процентного порога, установленного ВОЗ.

Условия хранения сложнее всего у Pfizer, чей препарат требует температуру минус 70 градусов. Но и это обстоятельство не мешает фармгиганту рассчитывать на реализацию в будущем году более миллиарда доз по цене порядка 18,5 долларов.

На такую же долю рынка рассчитывает и «Спутник V», правда, не за счет внутреннего спроса. Заявления властей о том, что вакцинация от коронавируса будет сугубо добровольной, сужает внутренний рынок примерно до четверти населения страны (столько россиян, по данным соцопросов, готовы сделать прививку от COVID-19).

Сообщалось, что заявки на приобретение более 1 миллиарда доз российской вакцины уже сделали порядка 50 стран. Что касается стоимости, то назывался диапазон в 1100-1500 рублей. С учетом нынешнего заявления премьер-министра Михаила Мишустина о том, то цена на российские вакцины от коронавируса должна быть приемлемой для массовой вакцинации, можно предположить, что окончательная стоимость окажется ближе к тысяче рублей, то есть примерно 14-15 долларов.

Только эти два участника «гонки вакцин» оценивают свои куски пирога в полтора десятка миллиардов долларов каждый, а то и больше. При таких призах вопрос о том, является ли вакцина скафандром, отходит на второй план.

