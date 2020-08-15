Советник Трампа разочарован поражением США в Совбезе ООН
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты потерпели поражение в Совете безопасности ООН при попытке продлить оружейное эмбарго для Ирана, сообщает РИА Новости.
«Мы потерпели сегодня поражение, но это ещё не конец», — заявил американский чиновник в интервью телеканалу Fox News.
О'Брайен признался, что разочарован отсутствием поддержки со стороны Франции, Германии и Великобритании. При этом он отметил, что такое положение вещей «не удивляет», отмечает RT.
Напомним, Совбез ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго по отношению к Ирану.
Ранее член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский заявил НСН, что финансовые возможности Ирана из-за цен на нефть и санкций США ограничены, а потому ситуация неопределённая.
«Иран наш давний покупатель, ещё с советских времён. Например, мы построили Ирану бронетанковый ремонтный завод, и они закупили большую партию танков Т-72, ещё до введения санкции советом безопасности ООН против Ирана. В целом, конечно, Иран заинтересован в закупке российских систем ПВО, бронетанковой техники и, в меньшей степени, самолётов, потому что это уже слишком дорогостоящая продукция для Ирана», - сказал военный эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
918 тыс.+5 061 / сут.
Умерли
15 617+119 / сут.
Выздоровели
729 тыс.+6 447 / сут.
- Никас Сафронов назвал сумму ежемесячных трат
- Минздав РФ: В России начато производство вакцины от коронавируса
- Зеленский оценил передачу задержанных под Минском россиян Москве
- Эксперты поспорили об эффективности российской вакцины от COVID-19
- В России за сутки выявили 5061 зараженных COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru