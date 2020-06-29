Интерпол отказался искать Трампа по запросу Ирана
Интерпол не будет рассматривать запрос судебных властей Ирана на розыск президента США Дональда Трампа и других лиц, которых Тегеран считает причастными к убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
В штаб-квартире организации в Лионе заявили, что Интерпол в соответствии со своими внутренними правилами не может осуществлять действия военного, политического, религиозного или расового характера, передаёт РИА Новости.
По информации агентства Mehr, судебные власти Ирана объявили в международный розыск в связи с убийством Сулеймани 36 человек, среди которых военные и политические деятели США, включая президента Дональда Трампа. Им вменяют «убийство» и «терроризм».
США объявили о ликвидации Сулеймани в столице Ирака в январе. Иран в ответ нанёс ракетный удар по военной базе в Ираке, где были американские военные. Американцы признали, что в результате удара были пострадавшие.
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