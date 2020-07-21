Военный эксперт: Иран заинтересован в российских танках и системах ПВО

«Иран наш давний покупатель, ещё с советских времён. Например, мы построили Ирану бронетанковый ремонтный завод, и они закупили большую партию танков Т-72, ещё до введения санкции советом безопасности ООН против Ирана. Они закупили у нас тогда же, до санкций, системы ПВО – «Тор» и С-300. А сейчас срок действия этих санкций истекает, и ситуация возникает неопределённая: финансовые ресурсы Ирана сильно сократились, в связи с падением цен на нефть и введением санкций против Ирана на торговлю нефтью, поэтому их реальные возможности по закупке вооружения совершенно непонятны. В целом, конечно, Иран заинтересован в закупке российских систем ПВО, бронетанковой техники и, в меньшей степени, самолётов, потому что это уже слишком дорогостоящая продукция для Ирана», - сказал военный эксперт.

Он также добавил, что, в случае возобновления поставок российского вооружения в Иран, Россию скорее всего ожидают новые санкции США.

«Что же касается санкций против нас, то, судя по отношению США к России, вероятность их очень высока, в случае если Россия возобновит поставки вооружения в Иран», - сообщил Виктор Мураховский.

Ранее НСН писала об отказе Интерпола рассматривать запрос судебных властей Ирана на розыск президента США Дональда Трампа и других лиц, которых Тегеран считает причастными к убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

По информации агентства Mehr, судебные власти Ирана объявили в международный розыск в связи с убийством Сулеймани 36 человек, среди которых военные и политические деятели США, включая президента Дональда Трампа. Им вменяют «убийство» и «терроризм».

