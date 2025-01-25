Советник Трампа Келлог оценил потери ВСУ в конфликте на Украине
Киев потерял в конфликте на Украине больше солдат, чем США в Корейской войне и Вьетнаме. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог телеканалу Fox News.
«Украина... потеряла в конфликте больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — отметил политик.
Кроме того, Келлог подчеркнул, что верит в завершение украинского кризиса, однако оно должно произойти не на поле боя. Как отметил советник, Вашингтон полагает, что ускорить решение вопроса могут экономические меры.
США во время Корейской войны 1950-1953 годов потеряли более 36 тысяч военных, в период Вьетнамской в 1955-1975 годы — свыше 58 тысяч. Как сообщал ранее министр обороны России Андрей Белоусов, с начала конфликта на Украине потери ВСУ составили 1 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru