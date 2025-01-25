«Украина... потеряла в конфликте больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — отметил политик.

Кроме того, Келлог подчеркнул, что верит в завершение украинского кризиса, однако оно должно произойти не на поле боя. Как отметил советник, Вашингтон полагает, что ускорить решение вопроса могут экономические меры.

США во время Корейской войны 1950-1953 годов потеряли более 36 тысяч военных, в период Вьетнамской в 1955-1975 годы — свыше 58 тысяч. Как сообщал ранее министр обороны России Андрей Белоусов, с начала конфликта на Украине потери ВСУ составили 1 млн человек.

