Медведев назвал распад СССР причиной спецоперации

По его словам, в таких условиях у граждан создается впечатление, что все благополучно и каждый сам за себя, что в конечном итоге способно спровоцировать кризис, ведущий к распаду государства.

Медведев подчеркнул, что в истории нередко за этим следовала война, передает «Радиоточка НСН».

