Медведев назвал распад СССР причиной спецоперации

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что причиной начала специальной военной операции стали последствия распада Советского Союза, сообщает РИА Новости.

Выступая перед женским активом «Единой России» в преддверии 8 марта, он отметил, что нация сплачивается во времена испытаний, тогда как их отсутствие может привести к общественному разобщению.

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По его словам, в таких условиях у граждан создается впечатление, что все благополучно и каждый сам за себя, что в конечном итоге способно спровоцировать кризис, ведущий к распаду государства.

Медведев подчеркнул, что в истории нередко за этим следовала война, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:СССРСпецоперацияДмитрий Медведев

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