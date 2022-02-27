Советник главы МВД Украины утверждает, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста
Лидер политсовета украинской «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщил внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 27 февраля, в воскресенье.
«Медведчук сбежал из-под домашнего ареста», - рассказал он в Telegram-канале.
Виктор Медведчук обвиняется по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Обвинение предъявлено политику в мае 2021 года. В соответствии с решением суда он находится под круглосуточным домашним арестом.
В октябре прошлого года оппозиционеру предъявлено новое обвинение - по статьям «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Его подозревают к причастности незаконных поставок угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что единственный человек, который может прекратить беспредел в отношениях Украины и США – это Виктор Медведчук.
«Из него (Владимира Зеленского - прим. НСН) делают реального международного преступника. Полушутя- полусерьезно: в такой ситуации Зеленскому придется попросить у России политического убежища или гарантии личной безопасности. В принципе, единственный политик, который мог бы вывести ситуацию из этого дикого кризиса и прекратить это безумие – Виктор Медведчук, но его именно поэтому и поместили под домашний арест», - заключил Климов.
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