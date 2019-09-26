Советник главы ЛНР: Белорусские миротворцы в Донбассе будут бесполезны
Представитель политической рабочей группы на Минских переговорах в эфире НСН рассказал об условиях, при которых присутствие белорусских миротворцев будет целесообразно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил направить на Донбасс миротворческий контингент. Он отметил, что Республика не будет «напрашиваться в миротворцы и посредники», а готова оказать содействие при условии «согласия двух сторон».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что инициативу Лукашенко должны оценивать сами участники конфликта – Украина и самопровозглашенные республики Донбасса.
Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что присутствие белорусских миротворцев на Донбассе будет бесполезно.
«На сколько я помню, в самом высказывании Александра Лукашенко отмечается, что он предлагает ввести белорусский миротворческий контингент на границу Россия-Украина, а по факту это с одной стороны Российская Федерация, а с другой – ЛНР и ДНР. С нашей точки зрения, там нет никаких военных событий и, нет никакой необходимости любого присутствия каких-либо миротворческих сил. Нет военных действий, нет опасности людям, нет необходимости эту тему в принципе обсуждать», - сказал Мирошник.
Он согласился с позицией, что согласовывать введение миротворцев в Донбасс необходимо с обеими сторонами.
«Мы уже не раз говорили о том, что в принципе присутствие миротворцев в Донбассе должно обсуждаться в переговорном формате обеими сторонами конфликта, а именно с республиками Донбасса и Украиной. Только при условии согласования всего мандата, можно будет говорить, но в предложении Лукашенко или в Минских соглашениях этот вопрос не стоит. На мой взгляд, это уже пройденный этап», - заключил собеседник.
Дмитрий Песков также отметил, что Минские соглашения подобных договоренностей не содержат. По словам Лукашенко, предложение по вводу миротворцев им озвучивалось и ранее, но бывший президент Украины его не принял.
Ранее президент Белоруссии Александра Лукашенко отказал в размещении российской авиабазы на своей территории. Белорусский политолог Юрий Шевцов в интервью НСН объяснил опасения Минска из-за размещения авиабазы.
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