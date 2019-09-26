Советник главы ЛНР: Белорусские миротворцы в Донбассе будут бесполезны

«На сколько я помню, в самом высказывании Александра Лукашенко отмечается, что он предлагает ввести белорусский миротворческий контингент на границу Россия-Украина, а по факту это с одной стороны Российская Федерация, а с другой – ЛНР и ДНР. С нашей точки зрения, там нет никаких военных событий и, нет никакой необходимости любого присутствия каких-либо миротворческих сил. Нет военных действий, нет опасности людям, нет необходимости эту тему в принципе обсуждать», - сказал Мирошник.

Он согласился с позицией, что согласовывать введение миротворцев в Донбасс необходимо с обеими сторонами.

«Мы уже не раз говорили о том, что в принципе присутствие миротворцев в Донбассе должно обсуждаться в переговорном формате обеими сторонами конфликта, а именно с республиками Донбасса и Украиной. Только при условии согласования всего мандата, можно будет говорить, но в предложении Лукашенко или в Минских соглашениях этот вопрос не стоит. На мой взгляд, это уже пройденный этап», - заключил собеседник.

Дмитрий Песков также отметил, что Минские соглашения подобных договоренностей не содержат. По словам Лукашенко, предложение по вводу миротворцев им озвучивалось и ранее, но бывший президент Украины его не принял.

Ранее президент Белоруссии Александра Лукашенко отказал в размещении российской авиабазы на своей территории. Белорусский политолог Юрий Шевцов в интервью НСН объяснил опасения Минска из-за размещения авиабазы.

