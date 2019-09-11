Слова Попеску о выводе миротворцев РФ из Приднестровья назвали популистскими

Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил, что Кишенёв настаивает на выводе российских войск из Приднестровья, пишет ТАСС. По его словам, молдавская сторона требует замены миротворцев из РФ на миссию гражданских наблюдателей.

В словах главы МИД Молдавии остаётся неопределённость, заметил в эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. Необходимо верно понять, какие именно войска имел в виду министр.

«Когда министр иностранных дел заявляет о выводе российских войск, главное, чтобы он не путал божий дар с яичницей. Потому что, если он под выводом российских войск подразумевает вывод миротворцев, то надо напомнить, что Молдавия не выходила из соглашения от 92-го года, которое подписал и президент Молдавии, и лидер непризнанной ПМР в присутствии представителей России. Фактически вывод миротворческой миссии из Днестра — это размораживание конфликта. Если министр подразумевает вывод ОГРВ (оперативная группа российских войск в Приднестровье — прим. НСН), которая охраняет вооружённый склад в Колбасне, то нужно понимать, кем она будет заменена. Кто будет так же как Россия гарантировать мир и стабильность в этом регионе? За всё это время, что российские военные охраняют этот склад, не было произведено ни одного выстрела, никто оттуда оружие не вывез», — напомнил Тулянцев.