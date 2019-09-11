Слова Попеску о выводе миротворцев РФ из Приднестровья назвали популистскими
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» объяснил НСН, на кого направлены громкие высказывания главы молдавского МИДа.
Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил, что Кишенёв настаивает на выводе российских войск из Приднестровья, пишет ТАСС. По его словам, молдавская сторона требует замены миротворцев из РФ на миссию гражданских наблюдателей.
В словах главы МИД Молдавии остаётся неопределённость, заметил в эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. Необходимо верно понять, какие именно войска имел в виду министр.
«Когда министр иностранных дел заявляет о выводе российских войск, главное, чтобы он не путал божий дар с яичницей. Потому что, если он под выводом российских войск подразумевает вывод миротворцев, то надо напомнить, что Молдавия не выходила из соглашения от 92-го года, которое подписал и президент Молдавии, и лидер непризнанной ПМР в присутствии представителей России. Фактически вывод миротворческой миссии из Днестра — это размораживание конфликта. Если министр подразумевает вывод ОГРВ (оперативная группа российских войск в Приднестровье — прим. НСН), которая охраняет вооружённый склад в Колбасне, то нужно понимать, кем она будет заменена. Кто будет так же как Россия гарантировать мир и стабильность в этом регионе? За всё это время, что российские военные охраняют этот склад, не было произведено ни одного выстрела, никто оттуда оружие не вывез», — напомнил Тулянцев.
Кроме того, по его мнению, слова главы МИД Молдавии являются популистскими. Громкие лозунги могут быть обращены как к избирателям в преддверии выборов, так и к западным партнёрам, добавил собеседник НСН. Сама же идея замены военных гражданскими, по его словам, не представляется реалистичной.
«На мой взгляд, это просто популизм. Это заявление сделано в канун местных выборов. Опять правые политики пытаются разыграть геополитическую карту, показав своему избирателю верность евроинтеграционному пути, о котором они говорили в предвыборной кампании парламентских выборов. Я думаю, это не более чем желание понравиться своему электорату и лишний раз подмигнуть так называемым западным партнёрам Молдавии, которых данная риторика немного успокаивает. Потому что других обоснований этому нет. Как можно военных заменить на гражданскую миссию? Кто это будет? Попеску будет с дубинкой охранять склад в Колбасне? Это просто глупость и чушь», — заключил Тулянцев.
Напомним, присутствие в Приднестровье российского миротворческого контингента регламентируется договором от 1992 года. ОГРВ охраняет крупнейший в Европе оружейный склад в Колбасне, где хранится свыше 20 тысяч тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран.
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