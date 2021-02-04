СМИ: Помощники Байдена считают, что у США мало возможностей для санкций против России

Помощники президента США Джо Байдена признали, что возможности властей относительно новых односторонних санкций против России исчерпаны «в значительной мере». Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным издания, американская администрация выступала с критикой событий в РФ и Мьянме, давая понять, что за происходящим последуют санкции. Однако при этом ключевые помощники президента США считают, что «ресурс санкций» в отношении России в значительной степени израсходован.

Как отмечает The New York Times, обстановка в Мьянме и РФ отличается, и Байдену предстоит более трудный процесс введения ограничений из-за накопившейся «усталости от санкций» и уменьшения влияния США.

В последние годы американские санкции «оказались менее грозными», и неоднократно вводимые ограничения в отношении России, Китая, Ирана не дали ожидаемого результата, отмечает РЕН ТВ.

Как подчёркивает The New York Times, при подготовке новых антироссийских санкций помощники Байдена намерены координировать с союзниками действия, касающиеся оказания давления на РФ.

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