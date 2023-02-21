Путин обвинил западные элиты в конфликте на Украине

«Ответственность за эскалацию конфликта полностью лежит на западных элитах и киевском режиме, для которого украинский народ — чужой», - сказал Путин.

Ранее президент заявил, что в России знали, что после ударов по Донбассу украинские власти предпримут попытки атаки на Крым и Севастополь.

«Они раскрыли то, что мы и так хорошо знали», - заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что послание президента будет посвящено оценке причин и неизбежности спецоперации на Украине.

Для Владимира Путина это восемнадцатое послание Федеральному собранию и 28-е в новейшей истории России. В 2022 году мероприятие не проводилось. Путин объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

В апреле 2021 года послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

В 2020 году после послания Федеральному собрания правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. В стране была запущена конституционная реформа.

