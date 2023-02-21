Путин обвинил западные элиты в конфликте на Украине
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что западные элиты несут ответственность за происходящие события на Украине.
«Ответственность за эскалацию конфликта полностью лежит на западных элитах и киевском режиме, для которого украинский народ — чужой», - сказал Путин.
Ранее президент заявил, что в России знали, что после ударов по Донбассу украинские власти предпримут попытки атаки на Крым и Севастополь.
«Они раскрыли то, что мы и так хорошо знали», - заявил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что послание президента будет посвящено оценке причин и неизбежности спецоперации на Украине.
Для Владимира Путина это восемнадцатое послание Федеральному собранию и 28-е в новейшей истории России. В 2022 году мероприятие не проводилось. Путин объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».
В апреле 2021 года послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.
В 2020 году после послания Федеральному собрания правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. В стране была запущена конституционная реформа.
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