Совет оппозиции Белоруссии начал принимать решения через Telegram

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии стал принимать решения через Telegram. Об этом рассказал член президиума совета Максим Знак. Он подчеркнул, что это произошло на фоне давления на его президиум, пишет РИА Новости. Знак отметил, что в настоящий момент решения принимаются большинством после обсуждения через Telegram проектов членами совета, в течение суток собираются голоса. Кроме того, он добавил, что этот механизм уже опробован.

Напомним, ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, сообщает телеканал 360. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.