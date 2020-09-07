Совет оппозиции Белоруссии начал принимать решения через Telegram
Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии стал принимать решения через Telegram. Об этом рассказал член президиума совета Максим Знак. Он подчеркнул, что это произошло на фоне давления на его президиум, пишет РИА Новости. Знак отметил, что в настоящий момент решения принимаются большинством после обсуждения через Telegram проектов членами совета, в течение суток собираются голоса. Кроме того, он добавил, что этот механизм уже опробован.
Напомним, ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, сообщает телеканал 360. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.
А ранее в понедельник, 7 сентября, стало известно, что неизвестные похитили в Минске члена Кооординационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову. Об этом сообщает издание Tut.by. Источник, ссылаясь на очевидцев, отмечает, что утром в понедельник, 7 сентября, неизвестные люди в масках посадили её в микроавтобус с надписью «Связь», после чего транспортное средство скрылось из виду.
В свою очередь, член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак отметил, что не может связаться со своей соратницей Марией Колесниковой, пишет Ura ru.
Между тем, в ГУВД Минска отметили, что проверяет данные об исчезновении члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.
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