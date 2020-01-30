Совет Федерации ввёл должность для Медведева в Совбезе

30 января 202011:11

Члены Совета Федерации на заседании в четверг, 30 января, одобрили закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, сообщает АГН «Москва». Занимающий её чиновник будет входить в число постоянных членов Совбеза.

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Соответствующие поправки в закон «О безопасности» устанавливают, что зампред Совбеза РФ назначается и увольняется президентом России. Он же определяет полномочия.

Ещё 16 января президент Владимир Путин назначил на должность зампредседателя Совбеза бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Совет ФедерацииДмитрий Медведев