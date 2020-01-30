Совет Федерации ввёл должность для Медведева в Совбезе
30 января 202011:11
Члены Совета Федерации на заседании в четверг, 30 января, одобрили закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, сообщает АГН «Москва». Занимающий её чиновник будет входить в число постоянных членов Совбеза.
Соответствующие поправки в закон «О безопасности» устанавливают, что зампред Совбеза РФ назначается и увольняется президентом России. Он же определяет полномочия.
Ещё 16 января президент Владимир Путин назначил на должность зампредседателя Совбеза бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
Горячие новости
- Минздрав рекомендовал три препарата для лечения нового коронавируса
- Нетаньяху поблагодарил Путина за освобождение израильтянки Иссахар
- Выплаты для льготников и пособия вырастут с 1 февраля на 3%
- Керченские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону
- Главу республики Алтай Хорохордина выписали из больницы