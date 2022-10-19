Совет Федерации проведет новое заседание после Совбеза с Путиным

«Предлагаю провести заседание Совета Федерации сегодня с перерывом. Мы отработаем первую часть, и продолжение заседания начнется в 17 часов», — заявила Матвиенко.

Сенаторы приняли предложение.

Ранее стало известно, что в среду состоится заседание Совбеза, посвященное нейтрализации угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированию миграционных процессов, напоминает «Свободная пресса». Президент Владимир Путин будет участвовать в заседании в режиме видеоконференции, зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступит с докладом, пишет RT.

