Путин проведёт 19 октября заседание Совбеза РФ

В сообщении говорится, что планируется рассмотрение вопросов, которые связаны «с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере», а также обсудить регулирование миграционных процессов «в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности».

«С докладом выступит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев», - уточнили в пресс-службе.

Ранее правительство России утвердило квоту на выдачу в 2023 году 13,5 тысячи разрешений на временное проживание в стране иностранцам и лицам без гражданства, сообщает RT.