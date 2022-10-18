Путин проведёт 19 октября заседание Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин 19 октября проведёт в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поддержал создание адаптационных центров для мигрантов

В сообщении говорится, что планируется рассмотрение вопросов, которые связаны «с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере», а также обсудить регулирование миграционных процессов «в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности».

«С докладом выступит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев», - уточнили в пресс-службе.

Ранее правительство России утвердило квоту на выдачу в 2023 году 13,5 тысячи разрешений на временное проживание в стране иностранцам и лицам без гражданства, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Дмитрий МедведевВладимир ПутинСовбез РФ
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