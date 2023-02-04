Совет Федерации призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана

Члены Совета Федерации РФ призвали европейских парламентариев публично осудить радикальных экстремистов, устроивших в Швеции и Нидерландах акции с сожжением Корана, и привлечь виновных к ответственности. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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Как отметила политик, осквернение священной книги мусульман — «акт варварства и ксенофобии», и российские сенаторы выразили решительный протест в связи с подобными исламофобскими акциями. Матвиенко подчеркнула, что в России «мирно и с уважением друг к другу» живут люди различных национальностей и вероисповеданий, и осквернение Корана шокирует представителей всех конфессий РФ.

«Нас особенно возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств. <...> Мы считаем произошедшее разжиганием межрелигиозной розни. Недопустимо оправдывать кощунственные антиисламские провокации циничными ссылками на свободу самовыражения и свободу слова», — написала спикер Совета Федерации в своем Telegram-канале.

В верхней палате российского парламента призвали европейских политиков осудить провокации и принять меры по защите права представителей различных религий на свободу вероисповедания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РелигияЕвропаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
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