Совет Федерации призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана
Члены Совета Федерации РФ призвали европейских парламентариев публично осудить радикальных экстремистов, устроивших в Швеции и Нидерландах акции с сожжением Корана, и привлечь виновных к ответственности. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Как отметила политик, осквернение священной книги мусульман — «акт варварства и ксенофобии», и российские сенаторы выразили решительный протест в связи с подобными исламофобскими акциями. Матвиенко подчеркнула, что в России «мирно и с уважением друг к другу» живут люди различных национальностей и вероисповеданий, и осквернение Корана шокирует представителей всех конфессий РФ.
«Нас особенно возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств. <...> Мы считаем произошедшее разжиганием межрелигиозной розни. Недопустимо оправдывать кощунственные антиисламские провокации циничными ссылками на свободу самовыражения и свободу слова», — написала спикер Совета Федерации в своем Telegram-канале.
В верхней палате российского парламента призвали европейских политиков осудить провокации и принять меры по защите права представителей различных религий на свободу вероисповедания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 670 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 311 / сут.
- В Минфине США подписано распоряжение о введении потолка цен на нефть из России
- Совет Федерации призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана
- МИД анонсировал визит секретаря Совбеза Ирана в Россию
- МИД КНР: Пекин и Москва углубляют взаимное доверие
- В Крыму оценили национализированные украинские активы в миллиарды рублей
- Немецкий журналист Нойханн призвал не давать Украине ложных надежд по вступлению в Евросоюз
- В Белгородской области бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности
- «Берлину есть что скрывать»: В МИД оценили заявления Шольца о взрывах на «Северных потоках»
- Минобороны рассказало об ударах РСЗО «Торнадо-С» по ВСУ управляемыми снарядами
- Во Франции раскритиковали Макрона за готовность передать Киеву истребители
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru