Венгрия предложила России вместе бороться с украинским национализмом
Национальное собрание Венгрии предложило российской Госдуме объединиться в борьбе за права национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента добавил, что речь, в первую очередь, идет о праве проживающих на территории Украины народов изучать родной язык.
Володин добавил, что на Украине наблюдаются признаки национализма в связи с отменой изучения русского, румынского, польского и венгерского языков.
Как напоминает RT, ранее власти Украины вручили ноту протеста послу Венгрии, который высказался в пользу создания автономии венгерского нацменьшинства.
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