Венгрия предложила России вместе бороться с украинским национализмом

3 декабря 201916:21

Национальное собрание Венгрии предложило российской Госдуме объединиться в борьбе за права национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.

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Спикер нижней палаты парламента добавил, что речь, в первую очередь, идет о праве проживающих на территории Украины народов изучать родной язык.

Володин добавил, что на Украине наблюдаются признаки национализма в связи с отменой изучения русского, румынского, польского и венгерского языков.

Как напоминает RT, ранее власти Украины вручили ноту протеста послу Венгрии, который высказался в пользу создания автономии венгерского нацменьшинства.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинУкраинаВенгрияНационалисты