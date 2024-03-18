Совет ЕС согласовал увеличение военной помощи Украине на 5 млрд евро

Главы МИД 27 государств Евросоюза приняли решение увеличить военную помощь Украине на пять млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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В сообщении говорится, что данное пополнение будет выделено «путём создания специального Фонда помощи Украине».

Отмечается, что дополнительные средства позволят Евросоюзу продолжать поддержку Вооруженных сил Украины «посредством предоставления как летальной, так и нелетальной военной техники и обучения».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто допустил, что ряд стран Евросоюза направят свои войска на Украину, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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