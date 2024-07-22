Совет ЕС продлил все санкции против России еще на полгода

Речь идёт об антироссийских рестрикциях, которые были введены с 2014 года, после присоединения Крыма. Отмечается, что после начала спецоперации в 2022 году их список был существенно расширен.

Уточняется, что это ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

«Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT российских банков и приостановление вещательной деятельности в ЕC нескольких поддерживаемых Кремлём информагентств», - говорится в заявлении.

Отмечается, что данные санкции продлеваются каждые полгода.

Ранее власти Великобритании внесли в антироссийский санкционный список 11 нефтяных танкеров, сообщает 360.ru.

