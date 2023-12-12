Совет ЕС предложил до пяти лет тюрьмы за торговлю с РФ санкционными товарами

Евросоюз предложил ввести наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за торговлю с Россией санкционными товарами, сообщает Совет ЕС.

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Соответствующие нормы содержатся в рамках директивы о борьбе с обходом антироссийских санкций. Аналогичное наказание предлагается ввести за оказание российской стороне запрещённых услуг, а также за помощь лицам из санкционного списка попасть на территорию ЕС.

Кроме лишения свободы нарушителей санкций предлагается штрафовать.

«В случае, когда нарушение санкций было умышленным, максимальным наказанием должно быть тюремное заключение. Страны ЕС имеют право применять более продолжительные сроки заключения», - отмечается в заявлении.

Ранее институты Евросоюза согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций, чтобы те, кто нарушает или уклоняется от санкций ЕС, были «гарантировано привлечены к ответственности». сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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