Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая
Совбез ООН 5 мая проведет встречу по украинской ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Сообщается, что председателем выступят Соединенные Штаты.
Также известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приглашен принять участие в заседании, чтобы поделиться результатами своих встреч в Москве и Киеве.
Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что на встрече обсудят визит Гутерриша на Украину.
Согласно программе заседание начнется в 22:00 мск.
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