Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая

Совбез ООН 5 мая проведет встречу по украинской ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Сообщается, что председателем выступят Соединенные Штаты.

Также известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приглашен принять участие в заседании, чтобы поделиться результатами своих встреч в Москве и Киеве.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что на встрече обсудят визит Гутерриша на Украину.

Согласно программе заседание начнется в 22:00 мск.

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