Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая

Сообщается, что председателем выступят Соединенные Штаты.



Также известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приглашен принять участие в заседании, чтобы поделиться результатами своих встреч в Москве и Киеве.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что на встрече обсудят визит Гутерриша на Украину.

Согласно программе заседание начнется в 22:00 мск.