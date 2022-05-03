НАТО утвердил кандидатуру на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе
Генерал армии США Кристофер Каволи утвержден на должность нового главнокомандующего силами НАТО в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.
Сообщается, что на сегодняшний день эту должность занимает генерал ВВС Тод Уолтерс. По данным агентства, Каволи заменит Уолтерса на церемонии смены командования в Монсе летом.
На данный момент Кристофер Каволи занимает должность командующего армией Соединенных Штатов в Европе и Африке.
Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН под председательством США проведет встречу по Украине 5 мая.
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