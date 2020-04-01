Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Владимир Путин впервые проведет совещание с членами правительства дистанционно, в формате телеконференции. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства будет в Ново-Огарево, и посредством телеконференции будет связываться с членами кабмина, которые будут находиться на своих рабочих местах.
Также Песков добавил, что основной темой совещания станет развитие агропромышленного комплекса, кроме того, будут рассматриваться и текущие вопросы.
Напомним, 26 марта состоялся первый в истории онлайн-саммит «Большой двадцатки», посвященный противодействию распространению в мире COVID-19. Сейчас в G20 функции председателя исполняет Саудовская Аравия, поэтому со вступительным словом выступил король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
Главы государств и международных организаций общались через мониторы в своих кабинетах. Владимир Путин присоединился к саммиту из своей подмосковной резиденции. От России в видеоконференции также участвовали шерпа в «двадцатке» Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов.
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