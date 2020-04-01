Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Владимир Путин впервые проведет совещание с членами правительства дистанционно, в формате телеконференции. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства будет в Ново-Огарево, и посредством телеконференции будет связываться с членами кабмина, которые будут находиться на своих рабочих местах.

Также Песков добавил, что основной темой совещания станет развитие агропромышленного комплекса, кроме того, будут рассматриваться и текущие вопросы.