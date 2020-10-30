Совершивший нападение на прихожан в Ницце оказался выходцем из Туниса

Данная информация уже появлялась в локальных и мировых СМИ. Глава прокуратуры в ходе пресс-конференции подтвердил, что у злоумышленника были обнаружены документы итальянского Красного креста.

По предварительной информации, совершивший нападение мужчина 1999 года рождения прибыл в Италию 20 сентября. В Париж он попал 9 октября текущего года. Спецслужбы Франции также не зафиксировали ни одного действия с его участием.

По словам Рикара, прокуратура ведет активные следственные действия. Ведомство устанавливает маршрут нападавшего, его мотивы и наличие сообщников.

