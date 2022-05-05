Макрон: Франция поддержала включение Индии в число постоянных членов СБ ООН
5 мая 202201:00
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неизменной поддержке заявки Индии на получение постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Макрон отметил, что Индия является важным стратегическим партнером Франции. Он также заявил о поддержке республики на членство в Группе ядерных поставщиков.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в среду встретился с премьер-министром Индии Нарендром Моди в Париже.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru