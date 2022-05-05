Макрон: Франция поддержала включение Индии в число постоянных членов СБ ООН

Макрон отметил, что Индия является важным стратегическим партнером Франции. Он также заявил о поддержке республики на членство в Группе ядерных поставщиков.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в среду встретился с премьер-министром Индии Нарендром Моди в Париже.

