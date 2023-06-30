Совбез ООН прекратил работу миротворческой миссии в Мали

Совет Безопасности (СБ) ООН объявил о прекращении работы миротворческой миссии ООН в Мали по инициативе властей африканской страны, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что соответствующая резолюция была принята единогласно.

Согласно документу, мандат миротворческой миссии прекращается с 30 июня, её вывод из Мали должен завершиться к 31 декабря 2023 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой актуальные темы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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