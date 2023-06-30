Совбез ООН прекратил работу миротворческой миссии в Мали
Совет Безопасности (СБ) ООН объявил о прекращении работы миротворческой миссии ООН в Мали по инициативе властей африканской страны, сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующая резолюция была принята единогласно.
Согласно документу, мандат миротворческой миссии прекращается с 30 июня, её вывод из Мали должен завершиться к 31 декабря 2023 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой актуальные темы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция задержала устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева
- Совбез ООН прекратил работу миротворческой миссии в Мали
- При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли не менее двух человек
- Суд оставил в СИЗО Беркович и Петрийчук
- Председателем совета директоров «Роснефти» стал катарский экс-министр
- «Свиные рыла вместо лиц»: Медведев процитировал Гоголя в ответ Западу
- Орбан: Венгрия не даст больше денег Украине
- Меликов: Путин предложил считать, что Дербенту пять тысяч лет
- СМИ: В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы
- Страны ЮНЕСКО одобрили возвращение США без немедленного погашения долга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru