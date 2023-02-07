Сергей Лавров получил степень командора национального ордена Мали

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора национального ордена Мали, сообщает РИА Новости.

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Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что в лице его российского коллеги государственная награда республики присуждается всему российскому народу и президенту РФ.

«От имени России Лавров принял политические решения, которые позволили Мали сохранить своё существование. Эти решения позволили укрепить наши силы обороны и безопасности, которые являются предметом гордости» - подчеркнул Диоп.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла «по соображениям недостойности» лишил итальянских госнаград замглавы МИД РФ Александра Грушко, главу Сбербанка Германа Грефа и других российских чиновников, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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