Сергей Лавров получил степень командора национального ордена Мали

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что в лице его российского коллеги государственная награда республики присуждается всему российскому народу и президенту РФ.

«От имени России Лавров принял политические решения, которые позволили Мали сохранить своё существование. Эти решения позволили укрепить наши силы обороны и безопасности, которые являются предметом гордости» - подчеркнул Диоп.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла «по соображениям недостойности» лишил итальянских госнаград замглавы МИД РФ Александра Грушко, главу Сбербанка Германа Грефа и других российских чиновников, сообщает НСН.

