Сергей Лавров получил степень командора национального ордена Мали
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора национального ордена Мали, сообщает РИА Новости.
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что в лице его российского коллеги государственная награда республики присуждается всему российскому народу и президенту РФ.
«От имени России Лавров принял политические решения, которые позволили Мали сохранить своё существование. Эти решения позволили укрепить наши силы обороны и безопасности, которые являются предметом гордости» - подчеркнул Диоп.
Ранее президент Италии Серджо Маттарелла «по соображениям недостойности» лишил итальянских госнаград замглавы МИД РФ Александра Грушко, главу Сбербанка Германа Грефа и других российских чиновников, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru