Лукашенко заявил, что сбежавшая оппозиция не дождется его смерти

В ходе доклада об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год Лукашенко указал, что беглые оппозиционеры и прочие «ждут, когда сдохнет президент».

«Вот помрёт, голос у него не тот»... Да не дождетесь. Другие же сидят как мыши под веником и думают: «Пронесёт». Ребята, не пронесёт», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что оппозиция уже «вякает из-за границы», однако вместо этого следует «приезжать сюда и участвовать в выборах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

