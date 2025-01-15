Лукашенко заявил, что сбежавшая оппозиция не дождется его смерти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сбежавшая на Запад оппозиция не дождется его смерти. Об этом сообщает БелТА.
В ходе доклада об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год Лукашенко указал, что беглые оппозиционеры и прочие «ждут, когда сдохнет президент».
«Вот помрёт, голос у него не тот»... Да не дождетесь. Другие же сидят как мыши под веником и думают: «Пронесёт». Ребята, не пронесёт», - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что оппозиция уже «вякает из-за границы», однако вместо этого следует «приезжать сюда и участвовать в выборах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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