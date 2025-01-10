Белоруссия не будет открывать избирательные участки за рубежом
Власти Белоруссии отказались открывать за границей участки для голосования на выборах президента. Об этом заявил председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко.
По его словам, это решение связано «с отсутствием мер безопасности на участках», ранее создаваемых на территории других стран.
Кроме того, Карпенко указал на сокращение численности работников дипломатического корпуса в некоторых государствах.
Он выразил надежду, что соседние страны не станут создавать гражданам Белоруссии препятствий для пересечения границы с целью участия в выборах президента.
Ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не держится за власть», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru