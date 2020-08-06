Доклад госдепа о «российской пропаганде» назвали попыткой «заткнуть рот»

«Если посмотреть на него немного с другой точки зрения, если слово Россия в этом докладе заменить на США, то нарисуется та самая история, когда при помощи собственной мощнейшей системы пропаганды Соединенные Штаты активно и беспардонно вмешиваются в дела России и почти всех стран мира. При этом они, конечно, стараются заткнуть рот всем остальным, чтобы работала только их пропагандистская машина. «На воре шапка горит» - очень похоже. При этом 158 млн долларов выделено на борьбу с российской пропагандой. Надо как-то этот бюджет осваивать. Они стараются, придумывают варианты, как это потратить. Это не первый и не последний доклад, их будет много», - сказал Соловьев.

Он посетовал, что Россия по сути не занимается контрпропагандой. «Некоторые наши коллеги самостоятельно что-то пишут, изучают. Есть комиссия в Совете Федерации во главе с упомянутым сенатором Климовым. Но в таких масштабах, как это происходит в США, у нас контрпропаганда не работает», - признал собеседник НСН.

Он назвал самое мощное орудие американской пропаганды. «Голос Америки» во всех его проявлениях. У нас множество есть ответвлений, они работают очень активно у нас в стране. Хоть они и признаны иноагентами, но их свободу слова никто не нарушает», - отметил эксперт.

Глава СЖР считает, что по итогам доклада могут быть введены новые санкции против российских структур и граждан.

«Вполне возможны новые санкции, в том числе за нарушение свободы слова», - заключил Соловьев.

Отметим, что посольство России в США предупредило как российские, так и средства массовой информации иных стран о последствиях критики в адрес США на своих страницах и в эфирах.

