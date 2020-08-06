Доклад госдепа о «российской пропаганде» назвали попыткой «заткнуть рот»
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, на что рассчитан доклад госдепа о "российской дезинформации".
Доклад госдепартамента США об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» был опубликован, чтобы помешать российским инициативам о возобновлении сотрудничества с США в ключевых сферах, такое заявление в Facebook опубликовало посольство России в Вашингтоне. По мнению дипмиссии, документ госдепа направлен на дискредитацию альтернативных, противоречащих позиции США источников информации.
Накануне госдеп обнародовал доклад «Столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», авторы которого утверждают, что в этой системе задействовано большинство основных российских средств массовой информации (Первый канал, «Россия 1», телеканал «Звезда», РИА Новости, RT, Sputnik), федеральные политики и чиновники (Владимир Жириновский, сенатор Андрей Климов), общественные деятели (экономист Сергей Глазьев, философ Александр Дугин).
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН назвал доклад Госдепа попыткой "заткнуть рот" критикам США.
«Если посмотреть на него немного с другой точки зрения, если слово Россия в этом докладе заменить на США, то нарисуется та самая история, когда при помощи собственной мощнейшей системы пропаганды Соединенные Штаты активно и беспардонно вмешиваются в дела России и почти всех стран мира. При этом они, конечно, стараются заткнуть рот всем остальным, чтобы работала только их пропагандистская машина. «На воре шапка горит» - очень похоже. При этом 158 млн долларов выделено на борьбу с российской пропагандой. Надо как-то этот бюджет осваивать. Они стараются, придумывают варианты, как это потратить. Это не первый и не последний доклад, их будет много», - сказал Соловьев.
Он посетовал, что Россия по сути не занимается контрпропагандой. «Некоторые наши коллеги самостоятельно что-то пишут, изучают. Есть комиссия в Совете Федерации во главе с упомянутым сенатором Климовым. Но в таких масштабах, как это происходит в США, у нас контрпропаганда не работает», - признал собеседник НСН.
Он назвал самое мощное орудие американской пропаганды. «Голос Америки» во всех его проявлениях. У нас множество есть ответвлений, они работают очень активно у нас в стране. Хоть они и признаны иноагентами, но их свободу слова никто не нарушает», - отметил эксперт.
Глава СЖР считает, что по итогам доклада могут быть введены новые санкции против российских структур и граждан.
«Вполне возможны новые санкции, в том числе за нарушение свободы слова», - заключил Соловьев.
Отметим, что посольство России в США предупредило как российские, так и средства массовой информации иных стран о последствиях критики в адрес США на своих страницах и в эфирах.
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