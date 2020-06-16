Города отказываются от Парада Победы, ветераны предлагают альтернативные даты

В свою очередь в Кремле «с пониманием» отнеслись к такому решению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что принятие подобных решений — прерогатива глав регионов в рамках полномочий, которыми они наделены на фоне пандемии коронавируса.



Напомним, что в Москве Парад Победы, который традиционно проводится 9 мая, был перенесен на 24 июня. По этому поводу председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН заявил, что поддерживает перенос проведения Парада Победы из-за эпидемиологической ситуации, а также заявил, что есть еще одна дата, на которую могут быть перенесены торжественные шествия.

«Если к 24 июня будет хорошая обстановка, то нужно проводить! Войска готовы. Весь флот провел парады. ВКС провели парады. Армия готова. Но нужно думать о состоянии здоровья всех тех, кто стоит в строю, кого мы призываем. Безопасность нужно обеспечивать. Но для меня, например, еще одна важна дата - 7 сентября 1945 года -парад войск стран-победителей в Берлине - СССР, Америка, Англия, Франция. Парад принимал Жуков. Парад в этом году должен быть, его ждут ветераны и все население нашей многострадальной матушки-России. В каждой семье кто-то погиб в этой страшной войне. Парад будет, и пройдет "Бессмертный полк". 75 лет победы! Такой даты больше не будет», - отметил он.

