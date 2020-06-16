Города отказываются от Парада Победы, ветераны предлагают альтернативные даты
Ряд российских городов из-за сложной эпидемиологической ситуации отказывается от проведения Парада Победы 24 июня. В свою очередь, глава Российского союза ветеранов рассказал НСН об альтернативной дате, которая подойдет для проведения торжественного шествия.
Сразу 13 российских городов приняли решение отменить проведение праздничных шествий в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запланированные на 24 июне. Такое решение городские администрации были вынуждены принять из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.
Так, без Парада Победы остались Псков, Вологда, Ярославль, Орел, Курск, Белгород, Пермь, Пенза, Саранск, Челябинск, Нижний Тагил, Петропавловск-Камчатский и Якутск, передает РИА Новости.
В свою очередь в Кремле «с пониманием» отнеслись к такому решению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что принятие подобных решений — прерогатива глав регионов в рамках полномочий, которыми они наделены на фоне пандемии коронавируса.
Напомним, что в Москве Парад Победы, который традиционно проводится 9 мая, был перенесен на 24 июня. По этому поводу председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН заявил, что поддерживает перенос проведения Парада Победы из-за эпидемиологической ситуации, а также заявил, что есть еще одна дата, на которую могут быть перенесены торжественные шествия.
«Если к 24 июня будет хорошая обстановка, то нужно проводить! Войска готовы. Весь флот провел парады. ВКС провели парады. Армия готова. Но нужно думать о состоянии здоровья всех тех, кто стоит в строю, кого мы призываем. Безопасность нужно обеспечивать. Но для меня, например, еще одна важна дата - 7 сентября 1945 года -парад войск стран-победителей в Берлине - СССР, Америка, Англия, Франция. Парад принимал Жуков. Парад в этом году должен быть, его ждут ветераны и все население нашей многострадальной матушки-России. В каждой семье кто-то погиб в этой страшной войне. Парад будет, и пройдет "Бессмертный полк". 75 лет победы! Такой даты больше не будет», - отметил он.
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