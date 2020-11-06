Соцсеть Twitter пометила как «преждевременное» сообщение о «президенте Байдене»
Социальная сеть Twitter сопроводила сообщение об "избранном президенте Джо Байдене", опубликованное одним из глав организации "Демократическая коалиция против Трампа" Скоттом Дворкиным, комментарием о том, что официальные источники могут придерживаться мнения, отличного от информации в этом посте.
Кроме того, Дворкин в своем Twitter назвал выбранным вице-президентом сенатора Камалу Харрис. Модераторы Twitter отметили, что этот пост был опубликован раньше официального объявления результатов.
Результаты прошедшего во вторник 3 ноября голосования в США еще неизвестны. Подсчет голосов растянулся из-за большого количества "заочных" бюллетеней. Такая форма волеизъявления была введена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее НСН писала о том, что действующий президент США Дональд Трамп не собирается признавать своё поражение на президентских выборах.
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