Соцсеть Twitter пометила как «преждевременное» сообщение о «президенте Байдене»

Кроме того, Дворкин в своем Twitter назвал выбранным вице-президентом сенатора Камалу Харрис. Модераторы Twitter отметили, что этот пост был опубликован раньше официального объявления результатов.



Результаты прошедшего во вторник 3 ноября голосования в США еще неизвестны. Подсчет голосов растянулся из-за большого количества "заочных" бюллетеней. Такая форма волеизъявления была введена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее НСН писала о том, что действующий президент США Дональд Трамп не собирается признавать своё поражение на президентских выборах.







