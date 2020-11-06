СМИ: Трамп заявил, что не признает поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что не собирается признавать своё поражение на президентских выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, советники главы государства не решаются сказать ему о возможном проигрыше, и ожидают этого заявления от дочери Трампа Иванки или его зятя, старшего советника Джареда Кушнера.

Признание поражения на выборах будет означать, что Трамп не станет оспаривать результаты голосования.

Ранее в штабе Трампа заявили, что выборы в США не окончены, а прогнозы о победе кандидата от демократов Джо Байдена в ряде штатов неверны.

В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы. На пост президента страны претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в нескольких штатах продолжается подсчёт голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270.

