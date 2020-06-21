Социологи позитивно оценили перспективы онлайн-голосования по поправкам к Конституции

«Если говорить об основных ожиданиях граждан, то, прежде всего, речь идёт о социальных гарантиях и об ответственности государства по выполнению этих обязательств. Плюс в поправках есть темы, которые условно можно назвать темами общественного консенсуса. Например, неотчуждаемость территорий страны, недопустимость ложных интерпретаций, связанных с Великой Отечественной войной и т.д.», - отмечает Потуремский.

Социолог отметил, что внесение изменений Конституции напрямую связано с формированием бюджета России. Поэтому голосование по поправкам летом позволяет предусмотреть расходы на социальные обязательства государства уже в текущем годы, а не откладывать их.

«Летом будет верстаться бюджет на следующий год, и если бы голосование отложили на осень, то некоторые социально важные поправки удалось бы реализовать только с отсрочкой на год. Это касается и поправки, гарантирующей оказание качественной и доступной медицинской помощи. На неё есть большой запрос у людей, и этот вопрос должен быть приоритетным для деятельности всех органов власти», - заключил эксперт.

Также Потуремский заявил о надуманности проблемы доверия к электронному голосованию. Он сравнил этот процесс с виртуальным банкингом и напомнил, что в России он широко распространен. По аналогии с собственными деньгами, которыми россияне управляют онлайн, большинство граждан готовы доверить свои голоса и электронной системе голосования.

Ранее народный артист России Николай Расторгуев назвал в эфире НСН электронное голосование надежным и удобным способом волеизъявления.

