Депутат МГД Киселева отметила очевидные преимущества электронного голосования
Электронное голосование соответствует современному ритму жизни, за ним – будущее. Такую точку зрения по результатам тестового голосования в Москве высказала олимпийская чемпионка по синхронному катанию, двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, депутат Московской городской Думы Мария Киселева.
«Я считаю электронное голосование технологией будущего — убеждена в том, что спустя какое-то время ни у кого даже не будет возникать вопросов о том, можно или нужно ли голосовать онлайн. Электронное голосование показало свою эффективность на выборах в Московскую городскую думу, так что у столицы такой опыт уже есть. Отрадно, что теперь возможность проголосовать через Сеть появится и в других регионах страны. Это удобно, безопасно, соответствует современному ритму жизни», - сказала Мария Киселева.
Напоминаем, голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. Москвичи с 25 июня по 1 июля смогут также проголосовать дома, предварительно подав заявку на портале mos.ru или обратившись в свою участковую комиссию. Заявки принимаются до 21 июня.
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