Депутат МГД Киселева отметила очевидные преимущества электронного голосования

«Я считаю электронное голосование технологией будущего — убеждена в том, что спустя какое-то время ни у кого даже не будет возникать вопросов о том, можно или нужно ли голосовать онлайн. Электронное голосование показало свою эффективность на выборах в Московскую городскую думу, так что у столицы такой опыт уже есть. Отрадно, что теперь возможность проголосовать через Сеть появится и в других регионах страны. Это удобно, безопасно, соответствует современному ритму жизни», - сказала Мария Киселева.

Напоминаем, голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. Москвичи с 25 июня по 1 июля смогут также проголосовать дома, предварительно подав заявку на портале mos.ru или обратившись в свою участковую комиссию. Заявки принимаются до 21 июня.

