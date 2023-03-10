«Сотрясание воздуха»: Политолог оценил готовность финского президента к переговорам с Россией

Политолог Глеб Кузнецов в беседе с НСН назвал сотрясением воздуха слова президента Финляндии о готовности страны к переговорам с Россией.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, «если в этом будет какая-то польза».

«Сложно понять, что именно имел в виду достаточно формальная фигура - президент Финляндии. Учитывая позицию настоящих финских властей, то номинальная фигура президента страны выглядит очень странным переговорщиком. Сейчас желание поговорить о чём-нибудь и о чём-нибудь договориться изъявляют гораздо более влиятельные мировые лидеры вроде президента Турции Эрдогана или главы Бразилии Лула Да Силва. Это политики высоко уровня, а вот со стороны Финляндии вряд ли это что-то несёт, кроме сотрясания воздуха», - отметил политолог.

По его словам, Финляндия сделала все, чтобы разрушить российско-финские отношения.

«Настоящие финские власти сделали максимум для того, чтобы никакого конструктива в отношениях России и Финляндии и в принципе в отношениях России и ЕС через Финляндию не было на протяжении долгих лет, если не десятилетий. Как мы знаем, финский премьер-министр Санна Марин стала одним из лидером наиболее радикального антироссийского крыла Евросоюза на ряду с лидерами Прибалтики, Польши», - подчеркнул собеседник НСН.

Кузнецов не видит смысла переговоров между Финляндией и Россией.

«В чем может заключаться предмет переговоров новой Финляндии и России совершенно непонятно», - заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Россию и Украину хотят усадить за стол переговоров. Турция и Венгрия призывают к прекращению огня на Украине, при этом эксперты считают, что Запад и сам начнет склонять Киев к переговорам в случае успешного российского наступления.

