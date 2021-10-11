«Продадут за пятиалтынный». Медведев исключил контакты с командой Зеленского

Контакты с нынешним руководством Украины бессмысленны и бесполезны. Такую, весьма категоричную, точку зрения высказал зампред Совбеза по безопасности России Дмитрий Медведев. «Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», - пишет в своей статье, размещенной в «Коммерсанте», политик. Он указывает на то, что Украиной управляют Соединенные Штаты, которым нужно поддерживать отношения Москвы и Киева в рамках тотального противостояния. К тому же, по мнению Медведева, нынешние власти Украины заботиться лишь о том, чтобы набить свои карманы: «Они в любой момент продадут за пятиалтынный».

Многие политологи указывают на то, что личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы прояснить некоторые особенно острые моменты в отношениях двух стран. Но ее не предвидится. Более того, предостерегает Дмитрий Медведев, «Зеленский, человек, который имеет определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке… став президентом Украины, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию, и по сути отказался от своей идентичности».

Политолог Иван Мезюхо в интервью НСН заметил, что встреча двух политиков не состоится по еще одной важной причине.

«Я думаю, Зеленский всего-навсего боится прямой встречи с Путиным. Он понимает, что во время саммита козыри будут не на его стороне, и, по большому счету, он не может противостоять в каких-то словесных баталиях такому опытному и влиятельному мировому политику. Это обстоятельство понимает не только сам Зеленский, но и и члены его команды, которые во многом, как мне думается, и определяют фактическую позицию украинского президента по нежеланию провести прямой диалог со своим российским коллегой», - пояснил свою позицию Мезюхо.

Как отметил Дмитрий Медведев, Зеленский вынужден бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами, мусульманской частью населения, умеренными аполитичными украинцами, русскими и представителями других этносов, — «чтобы ему не сломали шею».