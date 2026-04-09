Песков: Европа по-прежнему отказывается от контактов с Россией
Россия не представляет угрозы ни для одного государства, которое не планирует стать центром для антироссийской деятельности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, в ходе брифинга он отметил, что Москва «ищёт добрых, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами».
«В том числе и со странами Европы, которые, к нашему сожалению, по-прежнему отказываются от каких-либо контактов», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе, однако Москва в этом не виновата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Более 180 человек в Муроме обратились в больницы с кишечной инфекцией
- Волонтёры бьют тревогу из-за выбросов пальмового масла в Черное море
- В России запретили движение «Мемориал»
- Эколог оценил опасность выбросов пальмового масла на побережье Черного моря
- «Щеки не дую»: Емельяненко оценил неоднозначный фильм Германики о его жизни
- Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших военнослужащих
- Разучатся общаться: Политолог объяснил, чем нейросети опасны для чиновников
- Дуров обвинил Евросоюз в стремлении к усилению слежки и цензуры
- Дело не в психологах: Почему школа не справляется с девиантным поведением
- Песков: Европа по-прежнему отказывается от контактов с Россией