Песков: Европа по-прежнему отказывается от контактов с Россией

Россия не представляет угрозы ни для одного государства, которое не планирует стать центром для антироссийской деятельности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ЕС не могут выбрать представителя для диалога с Россией

Как пишет RT, в ходе брифинга он отметил, что Москва «ищёт добрых, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами».

«В том числе и со странами Европы, которые, к нашему сожалению, по-прежнему отказываются от каких-либо контактов», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе, однако Москва в этом не виновата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: стоп-кадр с видео
